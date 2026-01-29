Haberler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine iftira attığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, Özel'in açıklamalarını hukuki ve somut dayanağı olmayan iftiralar olarak nitelendirerek yargı mercilerine başvurdu.

Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan, gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarının hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmadığına dikkati çeken Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."

