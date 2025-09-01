Özlem Çerçioğlu'ndan AK Parti'ye Katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, bina girişinde partililerce karşılandı.

Burada konuşma yapan Çerçioğlu, sıcak karşılamadan dolayı partililere teşekkür etti.

Bugünden sonra hizmetleri konuşacaklarını aktaran Çerçioğlu, "Geçen hafta çok değerli milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız, sayın Aydın Valimizle beraber bakanlıklarımızı ziyaret ettik. Orada Aydın için yapacağımız birçok projeyi belirledik." dedi.

Diğer bakanlıkları da ziyaret edeceklerini belirten Çerçioğlu, "Tek amacımız var, Aydın'a en iyi şekilde hizmet etmek. Bu zamana kadar Aydın'a hizmet ediyorduk. Bundan sonra daha fazla hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra biz hizmetlerimizi anlatacağız. Birileri konuşur, biz hizmetlerimize devam ederiz." diye konuştu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de siyasetin amacının halka hizmet olduğunu vurguladı.

Erdem, "Halka hizmet, hem yerel hizmetler hem de genel hizmetler olarak bütün hızıyla devam etmesi lazım. Bu katılım, ailemize katılan Sayın Özlem Çerçioğlu, elbette partimize güç vermiştir. Hükümetimizle beraber, bakanlarımızın bize vereceği destekle beraber, Aydın'a güzel projeler, güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Bu güç birliğinden Aydın kazanacak." ifadelerini kullandı.

Programda AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de yer aldı.