Özhaseki: "Sizlerin huzuruna çıkarken vazifesini yapmış olmanın huzuruyla çıkıyoruz" - Haberler

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Özhaseki: "Sizlerin huzuruna çıkarken vazifesini yapmış olmanın huzuruyla çıkıyoruz"

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Törene katılan vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...

Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni

Törene katılan vatandaşlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

AA / Osman Baytürk - Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Ankara Güncel Haberler

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