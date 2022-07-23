Özhaseki: "Sizlerin huzuruna çıkarken vazifesini yapmış olmanın huzuruyla çıkıyoruz" Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Törene katılan vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Törene katılan vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu. AA / Osman Baytürk - Güncel Memduh Büyükkılıç Kayseri Ankara Güncel Haberler

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