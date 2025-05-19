Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan 5 Türk Vatandaşı İstanbul'a Döndü

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan 5 Türk Vatandaşı İstanbul'a Döndü
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Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' gemisinde bulunan 5 Türk vatandaşı, Malta üzerinden İstanbul'a geldi. Mavi Marmara Derneği yetkilileri, Filistin'deki insani yardımlar için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait "Conscience (Vicdan)" adlı geminin mürettebatından 5 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi.

Malta üzerinden Türkiye'ye gelen 5 Türk vatandaşını, İstanbul Havalimanı'nda aileleri ve Mavi Marmara Derneği yetkilileri karşıladı.

Dernek Başkanı İsmail Songür, havalimanında gazetecilere, Filistin'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Filistin'e ulaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Gemide bulunan yolcular ve mürettebatın yapılan girişimlerle kurtarıldığını hatırlatan Songür, işçilerin Türkiye'ye gelmelerinin sevindirici olduğunu aktardı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Malta açıklarındaki "Conscience" gemisine İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış, ancak bu uçağın, "Conscience" gemisine İHA saldırısından saatler önce, saat 9'da ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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