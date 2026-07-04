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Özgür Özel'e Zonguldak'ta Yoğun İlgi: "Allah'ına Kurban Senin Allah'ına"

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yürüyüş sırasında Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara 'Ne faydası var?' diyerek tepki gösterdi. Bir vatandaş 'AK Partili olarak ilk defa size oy verdim' dedi.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ZONGULDAK) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. "Özgür Başkan" sloganları eşliğinde yürüyen Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara "Başka bir şey söyleyin. Ne faydası var?" diyerek tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da "AK Partili olarak ilk defa size oy verdim" ve "Allah'ına kurban senin Allah'ına" sözleriyle destek verdi.

Zonguldak'taki ziyaretlerini sürdüren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, esnaf ziyareti yaparak yurttaşlarla buluştu. Özel, Gazipaşa Caddesi boyunca yurttaşların yoğun ilgisiyle yürüdü.

Özel, "Özgür Başkan", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla kalabalığın içerisinden ilerledi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE SLOGANA TEPKİ: "NE FAYDASI VAR"

Yürüyüş sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganların atılması üzerine Özel, "Başka bir şey söyleyin. Ne faydası varsa" ifadesini kullandı. Bir yurttaş, "Başkanım benim. Allah'ını severim senin" diyerek Özel'e desteğini dile getirdi. Alkışlarla süren yürüyüşte Özel, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

"AK PARTİLİ OLARAK SİZE OY VERDİM"

Kimi yurttaşlar, iş yerlerinin penceresinden Özel'e desteğini iletirken, Özel de el sallayarak selam verdi. Yürüyüşün devamında da "İktidar" sloganları atılırken, bu kez de bir kadın yurttaş Özel'e "Senin Allah'ına kurban Allah'ına" diye seslendi. Özel, yürüyüş boyunca yurttaşlarla fotoğraf çekinirken, gençlerin ve kadınların Özel'e olan desteği dikkati çekti. Bir yurttaş, Özel'e desteğini "AK Partili olarak ilk defa size oy verdim. Bundan sonra sizinleyim" diyerek dile getirdi.

"BEN SEÇİLMİŞ OLAN GENEL BAŞKAN..."

Yürüyüş ilginç anlara da ev sahipliği yaptı. Özel'in yanına gelen bir kadın yurttaş, Özel ile fotoğraf çekinmek istediği esnada eşi aradı. Telefonu açan Özel, "Ben CHP Genel Başkanı Özgür Özel... Seçilmiş olan. Eşinle selfie yapıyoruz Burhan Bey, müsaade edin" dedi.

Özgür Özel, yürüyüşün sona ermesinin ardından yurtaşlara hitaben bir konuşma yaptı.

Kaynak: ANKA
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