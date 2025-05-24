Özgür Özel Uluslararası Siyasi Görüşmeler Gerçekleştirdi

Özgür Özel Uluslararası Siyasi Görüşmeler Gerçekleştirdi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantıları kapsamında çeşitli ülkelerin siyasi liderleri ile bir araya geldi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FAS USFP Birinci Sekreteri Driss Lachgar, Kıbrıs Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elli Schlein, PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck, Nepal Meclis Üyesi Dibya Mani Rajbhandari ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantıları kapsamında FAS USFP Birinci Sekreteri Driss Lachgar, Kıbrıs Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elli Schlein, PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck, Nepal Meclis Üyesi Dibya Mani Rajbhandari ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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