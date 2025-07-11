Özgür Özel Srebrenitsa Katliamı'nı Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Özel, "Unutmadık, unutmayacağız" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin kara lekesi Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den silah bırakmaya ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.