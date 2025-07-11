Özgür Özel Srebrenitsa Katliamı'nı Andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Özel, "Unutmadık, unutmayacağız" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin kara lekesi Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel