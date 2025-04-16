Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in Ameliyatını Ziyaret Ederek Destek Oldu

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olduğu Florence Nightingale Hastanesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye'deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor. Onun o güzel kalbinin atmaya, o güzel sözlerini söylemeye ve hepimizi hem gülümsetmeye devam etmesi hem hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesi için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün geç saatlerde kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyat olan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı. Özel, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, yıllardır Meclis zemininde iyi günde, kötü günde birlikte olduğumuz, cezaevinde defalarca ziyaret ettiğim, hem kişisel ilişki açısından, hem kurumsal ilişkiler açısından sürekli diyalog halinde olduğumuz bir isim. Dün akşam gece yarısına doğru kötü haberi hep birlikte aldık. O andan itibaren Sayın Eş Genel Başkanlarla, Pervin Hanım'la ve burada bulunan herkesle diyalog halindeydik. Sağ olsunlar hastane yönetimi hem bizlere yönelik, hem de daha sonra kamuoyuna yönelik olarak yapılabilecek en doğru bilgilendirmeleri yaptı" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de herkesin kalbi onunla birlikte atıyor"

"Biz de bugün İstanbul İl Başkanımızla, Genel Başkan Yardımcılarımızla, Milletvekillerimizle birlikte buraya gelip hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip, hem dayanışma duygularımızı iletip, hem de bir kez daha sağlık durumu ile ilgili bilgileri aldık. Dua ediyoruz. Doktorlar, hem birçok olumsuzluğun üst üste bindiği bir durumdan, ama onun üzerine mucize sayılabilecek gelişmelerden bahsettiler. Bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekte fayda görüyorum. Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak. Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye'deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor. Onun o güzel kalbinin atmaya, o güzel sözlerini söylemeye ve hepimizi hem gülümsetmeye devam etmesi hem hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesi için dua ediyoruz. Bir kez daha hem DEM Parti'ye, hem ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Onun buradan sizin karşınıza geçip tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı günü, sizin haberlerinizin, kameralarınızın yansıtması için dua etmeye devam edeceğiz."