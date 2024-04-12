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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit yakınlarını arayarak Ramazan Bayramlarını kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın amcasına baş sağlığı diledi. Özel, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı ve şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Olcay Bülbül'ü arayarak Ramazan Bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özel, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit yakınlarını aradı. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Şehit Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın amcası Cuma Aslan'ı arayarak başsağlığı dileklerini ileten Özgür Özel, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı ve şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Olcay Bülbül'ü arayarak Ramazan Bayramlarını kutladı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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