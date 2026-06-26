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Özgür Özel, Rojin Kabaiş'in Ailesini Ziyaret Etti

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır programı kapsamında Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesini evinde ziyaret etti. Aile, davanın intihar olarak kapatılmasına karşı hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek faillerin bulunmasını istedi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA & İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in ailesini evlerinde ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır programı devam ediyor. Özel, bugün 2024 yılında Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'da yaşayan ailesini evinde ziyaret etti.

Görüşmede anne Ayşegül Kabaiş ve baba Nizamettin Kabaiş, davanın "intihar" olarak kapatılmasına karşı verdikleri hukuk mücadelesinden bahsederek faillerin bulunması ve cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ziyarette Özel'e, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya ve Türkan Elçi eşlik etti.

Kaynak: ANKA
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