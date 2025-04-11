Özgür Özel, Okan Konuralp'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel yakınlarını kaybeden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yakınlarını trafik kazasında kaybeden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'e taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretine CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı.