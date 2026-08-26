Özgür Özel'den Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ı ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Malazgirt Zaferi'mizin 955'inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Özel şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ı ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Malazgirt Zaferi'mizin 955'inci yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA