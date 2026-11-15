Özgür Özel kurultayda Avrupalı parti temsilcileri ve Aile Dayanışma Ağı'nı ağırladı

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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Birinci Olağan Kurultayı'nda Avrupa'daki kardeş siyasi partilerin temsilcileri ve Aile Dayanışma Ağı ile ayrı ayrı bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenen partisinin Birinci Olağan Kurultayı kapsamında kabuller gerçekleştirdi.

Özel, kurultayda Avrupa'daki kardeş siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Özel, ayrıca Aile Dayanışma Ağı ile görüştü.

Kaynak: ANKA