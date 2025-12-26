Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konseri için Lefkoşa'ya gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın özel davetlisi olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek için Lefkoşa'ya gitti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Lefkoşa'da ilk olarak Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Özel, bugün KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geleceği Erhürman ile birlikte konser etkinliğine katılacak.