Özgür Özel, Khk'lılar Platformu ile TBMM'de Bir Araya Geldi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KHK'lılar Platformu temsilcilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK süreçlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin tesisi için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde KHK'lılar Platformu'nun Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldik. Hak, hukuk, adalet ve toplumsal barış mücadelesinde; mağduriyetlerin giderilmesi, hukuksuzlukların son bulması ve herkes için eşit yurttaşlık temelinde çözüm üretilmesi ortak sorumluluğumuzdur. KHK süreçlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, adaletin tesisi ve demokratik hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri ve paylaştıkları görüşler için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA