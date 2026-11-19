(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, televizyonlara kayyım atanması ve bazı internet sitelerine erişim engeli gelmesine ilişkin, "Mesele, iktidarın istediği her sesi susturabildiği bir ülkeye razı olup olmayacağımızdır. Mesele, hukukun ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir Türkiye meselesidir. Halk TV, TELE1, Sözcü TV, T24 başta olmak üzere yayın hakkı elinden alınan tüm medya kurumlarının, baskıya uğrayan bütün gazetecilerin yanındayız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarlar gelir geçer. Gerçekler kalır. Milletin haber alma hakkı, hiçbir iktidarın tasarrufunda değildir. Mesele, iktidarın istediği her sesi susturabildiği bir ülkeye razı olup olmayacağımızdır. Mesele, hukukun ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir Türkiye meselesidir. Halk TV, TELE1, Sözcü TV, T24 başta olmak üzere yayın hakkı elinden alınan tüm medya kurumlarının, baskıya uğrayan bütün gazetecilerin yanındayız. Tüm yurttaşlarımızı Halk TV Destek Platformunun çağrısına omuz vermeye, sosyal medya hesaplarını takip etmeye, özgür basına ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA