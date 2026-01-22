Kamer Genç'in Vefatının 10'uncu Yılı... CHP Genel Başkanı Özel: "Çok Özledik, Hiç Unutmadık"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP milletvekili Kamer Genç'in vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, "Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifdelerii kullandı.