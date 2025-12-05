Özgür Özel: "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet Kadrolarını Minnetle Yad Ediyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 91'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyanın pek çok ülkesinden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet kadrolarını minnetle yad ediyorum. Bugün de eşitliği hayatın her alanında var edecek bir geleceği kadınlarla birlikte kuracağımızın sözünü yineliyorum. Mücadelemiz, emeği görünmeyen, sözü bastırılan, güvensiz, güvencesiz bırakılan tüm kadınlar içindir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 91'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet kadrolarını minnetle yad ediyorum. Bugün de eşitliği hayatın her alanında var edecek bir geleceği kadınlarla birlikte kuracağımızın sözünü yineliyorum. Mücadelemiz, emeği görünmeyen, sözü bastırılan, güvensiz, güvencesiz bırakılan tüm kadınlar içindir."