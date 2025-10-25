Özgür Özel, İsviçre'de Sosyal Demokrat Parti ile Görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ile Luzern'de bir araya gelerek farklı konuları ele aldı. Ayrıca, İsviçre Yeşiller Partisi milletvekili Sibel Arslan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İsviçre Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ile bir araya geldiği bildirildi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özel, Wermuth ve heyetiyle İsviçre'nin Luzern kentinde bir araya geldi
Özel, daha sonra İsviçre Yeşiller Partisi milletvekili Sibel Arslan ile görüştü.
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel