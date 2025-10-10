Haberler

Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Sosyalist Enternasyonal toplantısı kapsamında Madrid'de ikili ilişkiler ve dünya siyasetini değerlendirdi. İkilinin, yolsuzluk soruşturmasını da görüştüğü ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Özel, Sosyalist Enternasyonal'in (SE) başkanı olan Sanchez'in Genel Sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki merkez binasında düzenlenen SE "Prezidyum Toplantısı" vesilesiyle geldiği Madrid'de temaslarda bulundu.

Özel, SE'nin yönetici kademesindeki kadrosunun katıldığı Prezidyum Toplantısı öncesinde Sanchez ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, Sanchez ve Özel'in ikili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel'in son olarak İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Sanchez'e teşekkür ettiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"CHP lideri Özel, İspanya Başbakanı olarak Filistin konusunda sergilediği duruş ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak partiler arasındaki demokrasi dayanışmasını organize etmekteki kabiliyeti nedeniyle Sanchez'in Türkiye kamuoyunda takdir gördüğünü belirtti."

Açıklamada, ikilinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasını da ele aldığı ifade edildi.

Görüşmenin ardından PSOE binasında yapılan SE Prezidyum Toplantısı basına kapalı gerçekleşti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 1951'de kurulan, 132 siyasi parti ve örgütün bir araya geldiği, sosyal demokrat, sosyalist ve işçi partilerinden oluşan SE'nin başkanlığını 2022 yılından bu yana Pedro Sanchez yürütürken, Özgür Özel de SE Başkan Yardımcılarından biri olarak görev alıyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
