Özgür Özel'in Çağrısı Sonrası İzmir'de Toma Müdahalesi: 2 Gözaltı

CHP Lideri Özgür Özel'in İzmir'deki buluşma çağrısı sonrası Cumhuriyet Meydanı polis barikatları ve TOMA'larla kapatıldı, yurttaşlara tazyikli suyla müdahale edildi. Özel, yurttaşlarla Gündoğdu Meydanı'na yürürken 2 kişi gözaltına alındı.

Haber/Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) – Özgür Özel'in İzmir'deki buluşma çağrısı sonrası Cumhuriyet Meydanı polis barikatları ve TOMA'larla kapatıldı, yurttaşlara tazyikli suyla müdahale edildi. Özel, yurttaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürürken, yaşanan gerginlikte 2 kişi gözaltına alındı.

CHP Lideri Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı buluşma çağrısının ardından kent merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı polis bariyerleriyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile TOMA sevk edildi. Meydana giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde durduruldu.

Barikatların çevresinde toplanan yurttaşlar sloganlar atarak alana girmek istedi. Polis ekipleri, kalabalığa TOMA'lardan tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İzmir'e gelişinde havalimanında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Halkla hareket edenlerin coşkusu hiçbir şekilde engellenemez. İzmirliler neredeyse orada selamlaşıp, bayramlaşırız" dedi.

Daha sonra kent merkezine geçen Özel, Cumhuriyet Meydanı yakınlarında otobüsten inerek yurttaşlarla bir araya geldi. Özel ve beraberindeki kalabalık, yürüyerek Gündoğdu Meydanı'na geçti.

Polis ekipleri ile yurttaşlar arasında yaşanan gerginlik sırasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
