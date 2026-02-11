CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.
Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki cezaevine geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından cezaevinden ayrıldı.
Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel