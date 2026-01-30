Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Haldun Dormen'in ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden uluslararası üne sahip sanatçı Haldun Dormen'in ailesine baş sağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen'in ailesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, 21 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen'in ailesine ziyarette bulundu.

Özel, ziyarette Dormen'in ailesine baş sağlığı diledi.

