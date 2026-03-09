Haberler

Özgür Özel Hakkında "Mahkeme Heyetine Hakaret" İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, gazetecilere yaptığı açıklamada İBB davasını gören mahkeme heyetine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada İBB davasını gören mahkeme heyetine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı

Ünlü çifti bu görüntü ele verdi!
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı

Ünlü çifti bu görüntü ele verdi!
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Trump'ın baskısına dayanamadılar! ABD'nin ölüm uçakları, Avrupa'da