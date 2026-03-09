Özgür Özel Hakkında "Mahkeme Heyetine Hakaret" İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada İBB davasını gören mahkeme heyetine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA