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Özgür Özel, Fas'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı. Özel, burada Fas Sosyalist Halk Güçler Birliği'nin lideri Driss Lachgar ile bir araya geldi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(RABAT) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fas'ta, Fas Sosyalist Halk Güçler Birliği (USFP) Birinci Sekreteri Driss Lachgar ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, dün Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir rutin olarak düzenlenen konsey toplantısına katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.

Prezidyum Toplantısı'na katılan ve ardından Konsey Toplantısı'nda katılımcılara hitap eden Özgür Özel, ardından ikili temaslarda bulundu. Özel burada; konsey toplantısına ev sahipliği yapan Fas Sosyalist Halk Güçler Birliği'nin (USFP) Birinci Sekreteri Driss Lachgar ver birlik heyetiyle görüştü.

Görüşmede Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, PM Üyesi Erbil Aydınlık ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak'tan oluşan parti heyeti eşlik etti.

Özgür Özel, Fas'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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