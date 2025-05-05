CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumruklu Saldırıyı Gerçekleştiren Şüpheli Gözaltında
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Tengioğlu'nun gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi.
Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tenbgioğlu (66) gözaltına alındı. Olayın ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederkeni, gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi.