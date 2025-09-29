Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'na 1 Yıl Hapis Cezası

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında saldıran ve 5 aydır tutuklu bulunan Selçuk Tengioğlu'nun 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verdi. Karar duruşmasının ardından ANKA'ya açıklama yapan Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, "Saldırı yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte değildi. Ancak Türkiye'nin kamu barışını, kamu güvenliğini ve kamu huzurunu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakan pervasızca bir eylemdi, bir olaydı" dedi. Aslantaş, 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan Tengioğlu'nun, bu olayla ilgili İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması nedeniyle de serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Aslantaş şunları söyledi:

"Kamuoyunun gözü önünde cereyan eden bu olayın..."

"Bugün yargılama sona erdi. Geçen duruşmada mahkeme dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vermişti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor müvekkile yönelik fiilin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek cinsten olduğu nitelikte olduğuydu. Buna bir itirazımız olmadı, zaten öyleydi. Dosya kapsamına göre de öyleydi. Yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte değildi. Ancak Türkiye'nin kamu barışını, kamu güvenliğini ve kamu huzurunu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakan pervasızca bir eylemdi, bir olaydı. Dolayısıyla kamuoyunun gözü önünde cereyan eden bu olayın, (sanığın) mahkeme huzurunda özrünün bir şey ifade etmeyeceğini, karşılığının olması gerektiğine dair beyanlarda bulunduk.

"Tahliyesini beklemiyorduk"

Mahkeme yargılama neticesinde sanığın toplamda 1 yıl cezalandırılmasına karar verdi. Alt sınır 6 ay ama alt sınırdan uzaklaştı 2 ay kadar mahkeme 8 ay. Yarı oranında da arttırdı ve bir yıl hapis cezası vermiş oldu. Mükerrerlere özgü infaz rejimine göre, cezası infaz edilecek. Ayrıca daha önceden sabıka kaydı var. İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki olay nedeniyle iki evladını katledip ikisini de ağır yaralamaktan hükmü vardı. Mahkumiyeti vardı. Onun da infazı tamamlanmadığı için o infazını da etkileyecektir kuşkusuz bu süreç ve mahkeme tahliyesine karar verdi. Aslında biz tahliyesini beklemiyorduk. Çünkü henüz hem infazı tamamlanmadı, mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanacağı için burada 3'te 2 uygulanacaktır. Hem o tamamlanmadı hem de esas önemli olan İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davası nedeniyle, yargılaması nedeniyle de bizce serbest bırakılmaması gerekiyordu. Mahkemenin takdiri o yönde oldu"

İki çocuğunu öldürmüş, bir çocuğunu yaralamıştı

Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukları Barış (19) ile Mutlu'yu (17) öldürmüş, bir çocuğunu da yaralamıştı. Bir süre cezaevinde yatan ve daha sonra salıverilen Tengioğlu, Özgür Özel'e saldırıdan sonra örgüt bağlantısı olup olmadığına dair sorular birbirini izlerken hızla adliyeye sevk edilip, çok sayıda soru yanıtsız kalacak şekilde tutuklanmıştı.