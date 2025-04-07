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Özgür Özel'e Diğer Parti Liderlerinden Tebrik Mesajları

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CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda tekrar genel başkan seçilen Özgür Özel, diğer siyasi parti liderleri tarafından tebrik ediliyor. Memleket Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin liderleri sosyal medyadan mesajlar paylaştı.

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e, diğer siyasi parti liderlerinden tebrik mesajları devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımladı.

Siyasi parti liderleri, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tekrar genel başkan seçilen Özgür Özel'i sosyal medya hesaplarından tebrik etmeye devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce mesajında, "CHP Olağanüstü Kurultayı'nda tekrar Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel başta olmak üzere; tüm PM ve YDK üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Sn. Özgür Özel'i kutluyor, kurultayın partilerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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