Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda İnceleme

CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISINI ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Suriye'de etnik ve mezhepsel ayrım yapmadıklarını ve barıştan, diyalogdan yana olduklarını kaydeden Özel, sağlanan yeni mutabakattan memnuniyet duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisini değerlendiren Özel, "Ümit ederim bu konuda bir ilerleme sağlarlar. Ümit ederim ajandasında vardır. Kaşıkçı cinayetinden beri aradaki ilişkilerin bozulması, ikili vizenin kaldırılması ve transit vize açısından da sadece 4 günlük vize vermesini ve böylelikle de transit bir yolculuğun, ticaretin mümkün olmamasını sağlıyor. Çünkü Suriye'de ve diğer ülkelerde geçen zaman Suudi Arabistan ve diğer ülkelere gidilmesini ve dönülmesini bu sürede imkansız hale getiriyor. Eskiden olduğu gibi ikili vize uygulaması ve en az vizenin 10 günlük olmasına ihtiyaç vardır. Bunu da ticaret açısından, ihracat açısından son derece kıymetli buluyoruz. Hem Türkiye'ye hem Suriye'ye barış, kardeşlik, huzur ve el ele kalkınma diliyoruz. Bu sürece girildiği anda Türkiye'deki sığınmacıların da ülkesine dönmelerin imkanları genişleyecektir.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/HATAY,