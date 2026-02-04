Haberler

Özgür Özel, deprem şehitliğini ziyaret etti

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da deprem şehitliğini ziyaret etti, karanfil bırakıp dua okudu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde Hatay'a geldi. İlk olarak Defne Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, daha sonra Narlıca Mahallesi'ndeki deprem şehitliğini ziyaret etti. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarına karanfil bırakan Özgür Özel daha sonra dua okudu.

