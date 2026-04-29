Özgür Özel'den Türk-İş'e Ziyaret... Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "1 Mayıs'ı Bir Kere Bayram Gibi Kutlama İmkanımız Olmadı"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Özel ve Atalay açıklama yaptı.

Çalışma hayatına ilişkin genel sorunları konuştuklarını söyleyen Atalay, görüşmede Doruk Madencilik işçilerinin durumunun da gündeme geldiğini belirtti. Atalay, şunları kaydetti:

"Bu 3 senedir devam eden bir süreç, bir bölümü Türk-İş'e bağlı, bir bölümü öbür sendikada. Geçen haftaki basın toplantısında ifade ettiğim gibi, sendikalı olsun, sendikasız olsun orada bir mağduriyet vardı. Kötü bir patron vardı, yıllardır insanların parası verilmedi. Ödeme sürecinde herkesin emeği var. Yani kazasız belasız bitti, güzel oldu. Ama böyle olaylar Türkiye'nin her yerinde her gün devam ediyor. Her gün ülkenin bir yerinde işte bir iş yeri kapanıyor, işçi tazminatını alamıyor, parasını alamıyor. Örgütlendi diye kapının önüne koyuyorlar, aynı sıkıntı, problem devam ediyor. Taşeronun beklentisi var, asgari ücretlerin beklentisi var, emeklinin beklentisi var, staj mağdurlarının beklentisi var. İşçinin vergiyle ilgili beklentisi var."

1 Mayıs'ı bir kere bayram gibi kutlama imkanımız olmadı. Bugüne kadar arzu ediyor bütün sendikalar, hep beraber Yenikapı'da milyon işçiyi toplayalım, ailelerini toplayalım, bir kere bayram yapalım, maalesef olmadı. Zaman zaman söylerim; 77 Taksim'deki o katliamı kim yaptıysa, 12 Eylül'ü onlar yaptı, 15 Temmuz'u da onlar yaptı. Aynı kanaati muhafaza etmeye devam ediyorum. Yukarıda örgütlenmeyle ilgili konuları konuştuk. Bununla ilgili Meclis'te de hükümete de her gün ifade ediyoruz. 'Bu meselelerimizi bir çözün, bir takvime bağlayın.' İnşallah önümüzdeki dönemde bu meselelerin çözüldüğü bir 1 Mayıs kutlarız."

"Kurtuluş Parkı'nın dışında hep işin içinde olduk. Ücret alınana kadar, bitene kadar"

"Kurtuluş Parkı'na giderek Doruk Madencilik işçileri ile yan yana olmadığı yönündeki" eleştirilerin hatırlatılması üzerine Atalay, şunları söyledi:"

"2024 yılının Eylül ayında bu arkadaşlar ocaktaydı, ocağa o gün ben gittim. Benimle beraber ocaktan çıktılar. O süreçte Ramazan Bayramı'nda yine ücretlerini alamadılar. O zaman bizim Maden İş Sendikası'na bağlı örgütlü bir iş yeriydi. Şimdi bir bölümü orada, bir bölüm buradaki arkadaşlarla. Geçen haftaki basın toplantısında A'dan Z'ye bunu net bir şekilde anlattım. Başından sonuna kadar, Kurtuluş Parkı'nın dışında hep işin içinde olduk. Ücret alınana kadar, bitene kadar. Ben örgütlü, örgütsüz bakmam. İşçinin bana ne yerde ihtiyacı varsa bugüne orada kadar oldum. Ben salı günü meseleyi öğrendim, perşembe günü burada basın toplantısı yaptım. Noksan bir şey yaptığımı düşünmüyorum."

Ama orada siz hep görüntüye baktığınız için işte görüntünün dışında da icraatlar oluyor. Onları yapmaya devam edelim. Yani ocağa girdim. 1 ay evvel orada iftar yaptım, oradaydım. Ben senede 2 kere madene giriyorum. Her sene, yakından bilenlerden sizsiniz. Ama zaman zaman işçinin tercihi sendika değiştirmiş. Onlara hiç bakmam. İşçilerin sendikası olsun, bana nerede ihtiyaç varsa orada olmaya gayret sarf ediyorum."

Kaynak: ANKA