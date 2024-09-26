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Özgür Özel'den Türk Dil Bayramı Mesajı

Özgür Özel'den Türk Dil Bayramı Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 26 Eylül 1932'de toplanan Türk Dili Kurultayı'nın önemine ve Atatürk'ün Dil Devrimi'ne vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "26 Eylül 1932 tarihinde toplanan Türk Dili Kurultayı'nın yıl dönümünde, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimi'nin ışığında Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Dil Bayramı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"26 Eylül 1932 tarihinde toplanan Türk Dili Kurultayı'nın yıl dönümünde, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimi'nin ışığında Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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