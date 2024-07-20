Özgür Özel'den Suruç Katliamı Anma Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in bombalı saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi için anma mesajı yayımladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 33 gencin öldürüldüğü saldırıya ilişkin anma mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Suruç katliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız" paylaşımında bulundu.

CHP Lideri Özel'in mesajı şöyle:

"9'uncu yıldönümünde 33 gencimizi göz göre göre kaybettiğimiz #SuruçKatliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız. 33 gencimizi anıyor, daha iyi ve daha eşit bir dünyada yaşama düşlerini gerçekleştirmek için çalışacağımıza söz veriyorum."