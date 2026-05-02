Özgür Özel'den Süper Lig'e Yükselen Amedspor'a Tebrik Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig'e yükselen Amedspor için tebrik mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Zorlu bir sezonun sonunda Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor'u, futbolcularını, taraflarlarını ve Amedspor camiasını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA