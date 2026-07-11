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Özgür Özel: "Srebrenitsa Soykırımı'nda Yaşamını Yitiren Kardeşlerimizi Rahmetle Anıyorum"

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında yaptığı paylaşımda yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalanları lanetledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, yaşamını yitirenleri rahmetle andı. Özel, "Bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum. Dileğimiz, benzer acıların bir daha hiçbir coğrafyada yaşanmamasıdır" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"'…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.' Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor, bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum. Dileğimiz, benzer acıların bir daha hiçbir coğrafyada yaşanmamasıdır. Unutmayacağız. Çünkü unutulan her insanlık suçu, yenilerine cesaret verir."

Kaynak: ANKA
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