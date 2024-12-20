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Özgür Özel'den Özlem Gürses'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Özgür Özel'den Özlem Gürses'in Gözaltına Alınmasına Tepki
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Özel, iktidarın siyasallaştırdığı yargının gazetecilere yönelik gözaltılarla baskı uyguladığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel, "İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor. Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul'a özel görevle atanan Başsavcı'nın talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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