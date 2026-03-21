CHP Genel Başkanı Özel, ilkokul öğretmenini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla İzmir'de ilkokul öğretmeni Gülseren Hasyamanlar'ı yaşlı bakımevinde ziyaret etti ve annesini kaybeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a taziye ziyaretinde bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla öğretmeni Hasyamanlar ile İzmir'de kaldığı yaşlı bakımevinde bir araya geldi.
Özel, annesini kaybeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a da taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan