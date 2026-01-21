CHP Genel Başkanı Özel'den sanatçı Haldun Dormen için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.