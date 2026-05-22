Özgür Özel ihtiyati tedbir kararına itirazda bulundu

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, avukatları aracılığıyla ihtiyati tedbir kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, kararın kaldırılması veya dosyanın üst mahkemeye gönderilmesi talep edildi.

Özel'in avukatlarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararına karşı ilgili daireye itiraz dilekçesi sunuldu.

Özel'in, ihtiyati tedbir kararının uygulanması sebebiyle menfaatinin ihlal edilen üçüncü kişilerden olduğu aktarılan dilekçede, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 394/3. maddesi uyarınca, itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecekler nedenler doğrultusunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen ihtiyati tedbir kararına HMK 394/3. maddesi uyarınca hakkı muhtel olan üçüncü kişi sıfatıyla yaptığımız itirazın kabulü ile itiraza konu ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini, aksi halde itirazımız hakkında karar verilmek üzere dosyanın bir başka Bölge Adliye Mahkemesi Dairesine gönderilmesini, bu talebimizin de kabul edilmemesi halinde talebimiz hakkında karar verilmek üzere dosyanın Yargıtay ilgili hukuk dairesine sunulmasını talep ederiz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
