Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Telefonu
CHP Lideri Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanlar; Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i telefonla aradı. Sezer ve önceki genel başkanların Cumhuriyet Bayramlarını kutlayan Özel, sağlık dileklerini iletti.
