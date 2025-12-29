Özgür Özel'den Burhanettin Duran'a "Dezenformasyon" Yanıtı: "Hava Kuvvetleri'nde Bir Sıkıntı Varmış Gibi Gösteren Açıklamaları Sorumsuzdur.

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kendisine yönelik yaptığı "dezenformasyon" iddialarına yanıt verdi. Özel, "Kimse bana Hava Kuvvetleri Komutanlığı 150 kilometre giden bir İHA'yı en yavaş hızı 250 kilometre olan F-16'lar tarafından 2,5 saat boyunca yakalanıp düşürülemedi diye söyleyemez. Siyasi tutukluk var. Hava Kuvvetleri'nde bir tutukluk, bir sıkıntı varmış gibi gösteren bu açıklamaları sorumsuzdur. Söylediğim bilgilerden hatalı olan bir yer varsa çıksın konuşsun" dedi.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde düşürülen İHA hakkında, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Daha denizin üstünde İHA'yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden düşürülemedi" ifadelerini kullanmıştı. Burhanettin Duran da Özel'in bu açıklamaları üzerine, "Özgür Özel'in dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır" demişti.

Özel, Burhanettin Duran'ın kendisine yönelik bu açıklamalarının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Birincisi bu İHA'nın Ankara'ya kadar gelmesinden utanacaklarına, hicap duyacaklarına Ankara'da düşürülmesiyle övünüyorlardı. Biz şunu ortaya çıkarttık. Türkiye'de bir radarımız var, bu radar NATO'ya entegre. Radarımızın yaptığı tespit; İspanya'daki NATO üssü tarafından fark ediliyor ve Türkiye'den F16 kaldırılıyor. NATO kapsamında kalkıyor F16. Daha sonra bu F16, NATO görevi kapsamında İspanya tarafından Türkiye'deki bizim hava kuvvetlerinin üssüne, yani uçak değişmiyor ama görevi veren değişiyor. NATO bizimkilere teslim ediyor. İki saat kadar İHA'yı takip ediyorlar. İHA şehrin üstünden diyelim geçiyor. Sonra 45 dakika kırsal alanda geçiyor. Yine düşmüyor. Yine bir şehrin üstünden geçiyor 45 dakika, yine düşürmüyorlar. O sırada takip eden ilk kalkan F16'nın yakıtı bitiyor ve dönüyor. Yerine İncirlik üssünden yeni bir F16 kaldırılıyor. O F16 gidiyor ve nihayet 'düşür' emri verilince Ankara'nın yakınlarında düşürülüyor. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın buradaki angajman kurallarıyla yetkilendirilmesi durumunda bu İHA'yı daha denizin üstünde düşürürler. Bu imkanları var, bu becerileri var. Buradaki tutukluk, siyasi tutukluktan kaynaklanıyor. Kimse bana Hava Kuvvetleri Komutanlığı 130-150 kilometre giden bir İHA'yı, en yavaş hızı 250 kilometre olan F16'lar tarafından 2,5 saat boyunca yakalanıp, düşürülemedi diye söyleyemez. İHA gidiyor, peşinden F16'lar yay çizerek, oyalana oyalana gidiyorlar. Siyasi tutukluk var. Hava Kuvvetleri'nde bir tutukluk, bir sıkıntı varmış gibi gösteren bu açıklamalar sorumsuzdur.

Sen her şeyde 'Benim, ben' diyorsun ya. Rus uçağı düşürüldüğünde 'talimatı ben verdim' deyip sonra 33 askerimizin şehit olacağı misillemelere Türkiye'yi muhatap ettin ya. Gittin kapıda iki saat Putin'i bekledin ya. O yüzden bu İHA'yı düşürmeden önce sana soruyorlar, sen de 2,5 saat, 2 saat 5 dakika tutukluk yapıyorsun.

"Şimdi burada bir dezenformasyon varsa, Sayın Duran'ın yaptığı dezenformasyondur"

Şimdi burada bir dezenformasyon varsa, Sayın Duran'ın yaptığı dezenformasyondur. Bu söylediğim bilgilerde hatalı olan bir yer varsa, çıksın konuşsun. Sen şey mi diyorsun o zaman? Radar tespit etmiş, ta İspanya'daki NATO üssüne gitmiş. Onlar Türk F16'sını NATO görevi kapsamında kaldırmışlar. Sonra da F16'yı, havadaki F16'yı Türkiye'ye devretmişler. NATO ile bizimkiler arasında böyle iş birlikler yok. O andan itibaren 2 saat 5 dakika süreyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir dandik İHA'yı düşürmediğini mi iddia ediyorsunuz? Esas bu dezenformasyon. Esas bu Silahlı Kuvvetler'e hakaret. Oysa belli ki Putin'in olunca geçen sefer, önce 'atladım, şöyle oldu böyle oldu.' İki saat süreyle bu kararı veremediler. Şimdi diyorlar ki 'Yetki Hava Kuvvetleri'ndedir.' Hava Kuvvetleri'ne sen ver yetkiyi, gör etkiyi. O karşısındaki kim olursa olsun, eğer yetkilendirirsen gereğini yapacak imkan ve kabiliyette bizim hava kuvvetlerimiz. Hiç siyasi sorumluluklarından laf dolandırarak kaçmasınlar. Zaten bizim açıklamaları okuduğunuzda gerçek anlamda hiçbir yerini de yalanlayamıyorlar. Bilgiye dayanıyor çünkü."