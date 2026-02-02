Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den Berat Kandili mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berat Kandili'nin adalet, bereket ve huzurun güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin ülkemizde adaletin, sofralarda bereketin, toplumda huzurun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin ve yurttaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

