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Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Adayınız kim?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimle ilgili açıklamalarına yanıt vererek, Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ı aday göstermemeye karar verdiğini öne sürdü ve Bahçeli'ye adaylarının kim olduğunu sordu.

Haber: Gülara SUBAŞI - İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi seçimlerin zamanında yapılması yönündedir" sözleri üzerine, "Devlet Bahçeli diyor ki 'Cumhur İttifakı kararlılık halinde seçimin zamanında yapılmasını istiyor.' Yani Cumhur ittifakı, Erdoğan'ı aday göstermemeye karar vermiş. Devlet Bey'e sorumuz: Adayınız kim? Bizimki Ekrem İmamoğlu. Sizin adayınız kim? Süleyman Soylu mu, Hakan Fidan mı, İbrahim Kalın mı? ya da bu sefer aday MHP'den mi olacak? Adayınız kim diye soruyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamayla erken seçim ihtimaline ilişkin değerlendirme yaptı. Bahçeli, "Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Türk milletinin desteğiyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi seçimlerin zamanında yapılması yönündedir ve bu irade kesindir" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin sözlerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli diyor ki 'Cumhur İttifakı kararlılık halinde seçimin zamanında yapılmasını istiyor.' Yani Cumhur ittifakı, Erdoğan'ı aday göstermemeye karar vermiş. Devlet Bey'e sorumuz: Adayınız kim? Bizimki Ekrem İmamoğlu. Sizin adayınız kim? Süleyman Soylu mu, Hakan Fidan mı, İbrahim Kalın mı? ya da bu sefer aday MHP'den mi olacak? Adayınız kim, diye soruyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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