Haberler

Ali İsmail Korkmaz'ın Öldürülüşünün 13'üncü Yılı.... Özgür Özel: "Yarım Bırakılan Düşlerini Hep Birlikte Tamamlayacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın 13. ölüm yılında yayımladığı mesajda, özgürlük, adalet ve umut vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ı öldürülmesinin 13'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Yarım bırakılan düşlerini, özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye'de hep birlikte tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişiler tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 13'üncü ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

"Gezi'de düşlerinden koparılan Ali İsmail Korkmaz'ı sevgi ve rahmetle anıyorum. Yarım bırakılan düşlerini, özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye'de hep birlikte tamamlayacağız. Ali İsmail hep 19 yaşında…"

Kaynak: ANKA
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı

Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı
CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: 'Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak'

Kılıçdaroğlu'ndan bomba 'Özgür Özel' hamlesi
Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan kazadan yeni görüntüler
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada