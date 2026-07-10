Ali İsmail Korkmaz'ın Öldürülüşünün 13'üncü Yılı.... Özgür Özel: "Yarım Bırakılan Düşlerini Hep Birlikte Tamamlayacağız"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ı öldürülmesinin 13'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Yarım bırakılan düşlerini, özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye'de hep birlikte tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişiler tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 13'üncü ölüm yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

"Gezi'de düşlerinden koparılan Ali İsmail Korkmaz'ı sevgi ve rahmetle anıyorum. Yarım bırakılan düşlerini, özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye'de hep birlikte tamamlayacağız. Ali İsmail hep 19 yaşında…"

Kaynak: ANKA