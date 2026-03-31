Özgür Özel'den Dünya Kupası'na Katılmaya Hak Kazanan A Milli Takım'a Tebrik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 yılın sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için tebrik mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz aydın… 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiren, bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan Bizim Çocuklar ile ne kadar övünsek az… Bugün orada olmayı, bu gururu millilerimizle paylaşmayı çok isterdim… Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

