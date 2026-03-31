Özgür Özel'den Dünya Kupası'na Katılmaya Hak Kazanan A Milli Takım'a Tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'ı tebrik etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, takım için duyduğu gururu ifade etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz aydın… 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiren, bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan Bizim Çocuklar ile ne kadar övünsek az… Bugün orada olmayı, bu gururu millilerimizle paylaşmayı çok isterdim… Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
