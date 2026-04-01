CHP Genel Başkanı Özel, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Gözümüz aydın. 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiren, bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan Bizim Çocuklar ile ne kadar övünsek az. Bugün orada olmayı, bu gururu millilerimizle paylaşmayı çok isterdim. Yolunuz açık olsun."
Kaynak: AA / Emrullah Cesur