Özgür Özel'den 19 Mart Darbesine Direniş Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayında oy kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "19 Mart darbesine direniyoruz. Millet de o yüzden bizim arkamızda. 15 Temmuz'da milletin Erdoğan'ın arkasında durması kara kaşına, kara gözüne değil; demokrasiye ve sandıktan çıkana duyduğu saygıdan dolayıydı. Darbecilere teslim etmemişti. Ama Erdoğan, darbe karşısındaki iradeyi kendi şahsına duyulan sonsuz bir bağlılık gibi anlamış. Oysa 'darbeci' Erdoğan olduğunda bu sefer millet onun karşısında, mağdurun yanında yer alıyor" dedi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Kurultay'da oy kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Kötülüğün karşısında iyilik kazanacak"

"Salondaki delegelere de ifade ettiğim gibi parti bir saldırı altında ve her yolu deniyorlar. Buna karşı da bizim hukukçularımız ve yöneticilerimiz en doğru tedbirleri alıyorlar. Bugüne kadar da bu konuda ne kadar titiz çalışıldığını seçim yargısı her seferinde tasdik etti. En son cuma günü verdiği kararlarla da. Bu kurultayın yapılmasıyla birlikte artık çoğu zaten boşa olan, seçim yargısının da kabul etmediği o tüm argümanlar da ortadan kalkıyor. Hızlı bir şekilde olağan kurultayımıza gidip bir buçuk ay sonra CHP'nin çarşaf listeyle yapacağı ve büyük bir birlik beraberlik halinde partiyi iktidara taşıyacak kadroları göreve getirecek kurultayımızı da yapacağız. Kötülüğün karşısında iyilik kazanacak.

"'Darbeci' Erdoğan olduğunda bu sefer millet onun karşısında mağdurun yanında"

Salondaki coşkuyu gördünüz, heyecanı gördünüz. Parti tarihinin en birlikte, en motive, tabanıyla en bütünleşmiş sürecini yaşıyor. AK Parti 'Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz' derken parti gösterdi onlara; herkes bir tarafta AK Parti yargısı bir tarafta. Mücadele sürüyor ama en sonunda şunu söylemek lazım: Darbeler asla darbecilere kazandırmaz, eninde sonunda kaybettirir. Darbeye karşı direnenler kazanır. 19 Mart darbesine direniyoruz. Millet de o yüzden bizim arkamızda. 15 Temmuz'da milletin Erdoğan'ın arkasında durması kara kaşına, kara gözüne değil; demokrasiye ve sandıktan çıkana duyduğu saygıdan dolayıydı. Darbecilere teslim etmemişti. Ama Erdoğan, darbe karşısındaki iradeyi kendi şahsına duyulan sonsuz bir bağlılık gibi anlamış. Oysa 'darbeci' Erdoğan olduğunda bu sefer millet onun karşısında, mağdurun yanında yer alıyor."