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Çorlu Tren Faciası'nın Sekizinci Yılı... Özgür Özel: "Adalet; İhmali, Sorumluluğu ve Kusuru Bulunan Herkesin Hesap Vermesiyle Sağlanır"

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Faciası'nın sekizinci yılında yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenleri anarak ailelerin adalet talebini yineledi ve mücadelelerine destek vereceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Faciası'nın sekizinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenleri anarak "Acıları ilk günkü kadar taze olan ailelerin tek talebi adalettir. Vicdanları rahatlatacak gerçek bir adalet sağlanana kadar ailelerin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Faciası'nın sekizinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Çorlu Tren Katliamı'nda yitirdiğimiz 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Acıları ilk günkü kadar taze olan ailelerin tek talebi adalettir. Adalet; ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkesin hesap vermesiyle sağlanır. Vicdanları rahatlatacak gerçek bir adalet sağlanana kadar ailelerin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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