CHP Genel Başkanı Özel, CHP Çalışanlarının Yeni Yılını Kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde çalışanlarla bir araya gelerek yeni yılını kutladı ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışanların yeni yılını kutladı.
Özel, partisinin Genel Merkezinde çalışanlarla bir araya geldi. Özel, çalışanların yeni yılını kutlarken, programda Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi de dağıtıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel