Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, CHP Çalışanlarının Yeni Yılını Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde çalışanlarla bir araya gelerek yeni yılını kutladı ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışanların yeni yılını kutladı.

Özel, partisinin Genel Merkezinde çalışanlarla bir araya geldi. Özel, çalışanların yeni yılını kutlarken, programda Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi de dağıtıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil

Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil