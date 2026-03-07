Haberler

Özgür Özel: "Türk Basınının Unutulmaz İsmi Çetin Emeç'i Vefatının Yıl Dönümünde Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Çetin Emeç'i vefatının 36. yılında andı ve onun Türk basınına olan katkılarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "7 Mart 1990'da silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Çetin Emeç'i ölümünün 36'ncı yılında andı. Özel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA
