Özgür Özel: "Türk Basınının Unutulmaz İsmi Çetin Emeç'i Vefatının Yıl Dönümünde Saygı ve Rahmetle Anıyorum"
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "7 Mart 1990'da silahlı saldırıda katledilen, Türk basınının unutulmaz ismi Çetin Emeç'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. 36 yıl önce susturulmak istenen o kalem, bugün hala binlerce gazeteciye ilham oluyor. Unutmayacağız" dedi.
